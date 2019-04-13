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Dinar'da evlerinde ölü bulunan iki kız kardeş

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, evlerinde ölü bulunan iki kız kardeşe yapılan otopside, kardeşlerden birinin 5 aylık hamile olduğu tespit edildi.

İlçeye bağlı Çayüstü köyündeki evlerinde ölü bulunan kız kardeşler Aysel Ş. (20) ve Hatice Ş'nin (16) Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemleri tamamlandı. Otopside, her iki maktulün de ateşli silahla öldürüldüğü ve Aysel Ş'nin 5 aylık hamile olduğu belirlendi.

Olayla ilgili gözaltında bulunan iki kız kardeşin anne ve babası serbest bırakıldı. 

Gözaltına alınan ağabey Bayram Ş'nin adli tıp raporunun çıkmasından sonra suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Suç aleti tabanca, şüpheli Bayram Ş'nin yer göstermesi sonucu, olay yerine yaklaşık 600 metre uzaklıkta toprağa gömülü halde bulundu.

Soruşturma sürdürülüyor.

Dinar ilçesine bağlı Çayüstü köyünde yaşayan Aysel (20) ile kardeşi Hatice Ş. (16), ikamet ettikleri evde, başlarından silahla vurulmuş halde bulunmuş, kız kardeşlerin cesetleri, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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