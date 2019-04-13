SPOR

Can Bartu için Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nda tören düzenlendi

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Can Bartu için Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nda cenaze töreni düzenlendi.

Fenerbahçe’de uzun yıllar forma giyen ve efsane futbolcuları arasında yer alan Can Bartu için Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nda cenaze töreni düzenlendi. Bartu, tören alanına Fenerbahçeli futbolcuların omuzlarında taşındı. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Bartu’nun eşi Güler Bartu, kızı Gülfer Arığ, yöneticiler ve taraftarlar katıldı. Törende bir konuşma yapan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir efsaneyi kaybettiklerini ifade ederek, "Acımızı paylaşan herkese teşekkür ediyor ve saygıyla selamlıyorum. Törene devleti temsilen katılarak bize destek veren iyi bir Fenerbahçeli Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Örnek kişiliği, asil duruşu, müthiş zekası, beyefendiliği, lafını esirgemeyen dobra karakteri, eşsiz başarıları ve tüm temsil ettikleriyle efsane olmuş büyük bir Fenerbahçeli'yi kaybettik. Acımızın tarifi yok. Fenerbahçe'nin ve tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Ona hayran duyan nesiller, onun adını taşıyan nesillere dönüştü. Ona duydukları sevgi ve saygıdan dolayı kimi aileler çocuklarına Can ve Bartu isimlerini verdi. 

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