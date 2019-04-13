POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bilal Erdoğan'a cezaevinden yolladığı mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Kurulu'na katıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir" sözleri tartışma konusu oldu.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in dünkü açıklamalarının ardından bir tepki de iktidarın en tepesinden geldi.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Kurulu'nda bu tartışmaya ilişkin şunları söyledi:

"Birisi çıkmış diyor ya, 'Büyük Çamlıca'ya 60 bin kişilik caminin ne gereği var?' Nereden nereye... Bu hesabı kalk bir de Kanuni'ye sorsana, bu hesabı kalk bir de Fatih'e sorsana?"

Ortaya konulan yanlış tavırların hiçbir zaman izahı olmaz

Yerel seçimlerde CHP ile işbirliği yapmakla suçladığı Karamollaoğlu'na yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Günlük siyasette farklı düşünmek, farklı davranmak hatta seçimlerde farklı saflarda yer almak bir yere kadar anlaşılabilir bir durumdur ama Büyük Çamlıca Camisi başta olmak üzere doğrudan medeniyet davamızın sembolleriyle ilgili konularda ortaya konulan yanlış tavırların hiçbir zaman izahı olmaz.

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