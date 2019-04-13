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Çarptığı kadın ağır yaralandı sürücü otomobili için gözyaşı döktü

Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Ateş'e (45) otomobiliyle çarpan Menşure Nur Yıldırım (23), Arabamı ne hale getirdi kadın diyerek gözyaşı döktü. Hastaneye kaldırılan Ateş'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi'nde otogar karşısında meydana geldi. Menşure Nur Yıldırım yönetimindeki 51 AHH 718 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Ateş'e çarptı. Kazada, Ateş ağır yaralandı. Ayşe Ateş, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ateş'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Hasar oluşan otomobilin sürücüsü Menşure Nur Yıldırım ise kazanın ardından Arabamı ne hale getirdi kadın diyerek gözyaşı döktü. Yıldırım kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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