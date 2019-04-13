DÜNYA

Tren cipi böyle biçti! O anlar kamerada

ABD’de bir cip sürücüsü, hemzemin geçit üzerinde geçmek ile beklemek arasında bir süre kararsız kaldıktan sonra ‘geçmeye’ karar verince, hızla gelen trenin çarpması ile rayların dışına savruldu. Yaşanan kaza trafik kameralarına yansıdı.

Olay ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Orlando şehrinde Çarşamba günü yerel saat ile 16:23’te meydana geldi. Hemzemin geçit üzerinden karşıya geçmek isteyen cip sürücüsü, hareket ettiği esnada bariyerler kapanmaya başladı. Bariyerlerden hemen önce hemzemin geçit üzerine gelen sürücü, karşıya geçmek ile trenin geçişini beklemek arasında kararsız kaldı. Bir süre bekleyen sürücü ardından geçmeye karar verdi ve gaza bastı ancak aracın rayların üzerinde bulunduğu sırada hızla gelen trenin çarpmasından kurtulamadı. Cip bir süre sürüklendikten sonra rayların dışına savruldu.

Sürücünün ağır yaralandığını kaza anı, bir trafik kamerasınca kaydedildi. Kaza sonrası trafiğin bir süre aksadığı; yolcu treninin de gideceği istasyona 90 dakika gecikmeli olarak ulaştığı belirtildi.

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