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Afyonkarahisar'da kanalizasyonda metan gazı patlaması

Afyonkarahisar'da, kanalizasyonda metan gazının sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, olay yerinden geçen 1 kişinin hafif yaralandığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı

Görüntülerde bir kişinin rögar kapağının yanından geçtiği sırada patlamanın meydana geldiği ve bu kişinin havalandığı yer aldı. Bir vatandaşın da cep telefonuyla tesadüfen kaydettiği görüntülerde ise patlama öncesi bir ışığın parladığı ardından da patlamanın meydana geldiği görüldü. Olay sırasında yağmurun etkili olması rögarın olduğu noktaya yıldırım düşmesi sonucu patlamanın yaşandığı ihtimalini akıllara getirdi.

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