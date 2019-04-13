Müge Anlı'da dehşete düşüren mehir cinayet!

İnsanı dehşete düşüren cinayetin adresi Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil köyü. Memur emekli 55 yaşındaki Metin Büyükşen ile 54 yaşındaki eşi Necla Büyükşen, oğlu Uğur, gelinleri ve torunları ile birlikte yaşıyorlardı. Uşak'ta okuyan kızları Büşra ise tatil için köye gelmişti.

3 Eylül 2018 günü evde sadece anne,baba ve kızları Büşra vardı.Oğulları Uğur ise eşi ile birlikte kayın pederinin evine yemeğe gitmişlerdi. Akşam saat 21:00-22:00 arası evin kapısı açıldı ve kar maskeli elinde susturucu ev tüfeği olan saldırgan girdi.

Aile neye uğradığına şaşırdı. Saldırgan önce baba Metin Büyükşen'e ardından Nejla Büyükşen'e ateş etti. Daha sonra anne ve babasının ölümüne tanıklık eden genç kıza yöneldi. Genç kız kendini başka bir odaya attı saldırganda peşinden geldi. Bu sırada silah tutukluk yapınca Büşra Büyükşen'in kafasında tüfeğin dipçiği ile vurdu.

Büşra baygın numarası yapıp ölümden kurtuldu. O anlara şahit olan Büşra şunları söyledi "Hiç bir şey söylemedi babamı vurdu. Silahı bize doğru doğrultu ama silahı tutukluluk yaptı sanırım çünkü aceleci bir şekilde tüfek ile uğraşıyordu." açıklamalarını yaptı.