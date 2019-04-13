Çorlu'da bir kadın ve bir erkek başlarından vurulmuş halde ölü bulundu

Olay, Şeyhsinan Mahallesi Güzel Sokak üzerinde bulunan Şerifoğlu Apartmanı'nda meydana geldi. Tek başına yaşayan Dilek Balta'dan haber alamayan yakınları evine gitti. Bir süre kapı zilini çalan yakınları, kapının açılmaması üzerine, kapıyı kendileri açarak girdikleri dairede oturma odasında Dilek Balta ile Çetin Engin'in cansız bedenini buldu. Durumun bildirildiği polis ekipleri, geldikleri evde Balta ve Çetin'in silahla başlarından vurularak öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Dilek Balta ile Engin Çetin'in cansız bedenleri Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Engin Çetin'in hurda kumaş işiyle uğraştığı, Dilek Balta'nın ise bir emlak bürosunda çalıştığı öğrenildi.Çorlu polisinin olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturması sürüyor.