GÜNCEL

13 Nisan Türkiye Gündemi yeni

13 Nisan 2019 son 24 saat haber bülteni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Temel Karamollaoğlu'na sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Çamlıca camisiyle ilgili sözlerine "Birisi çıkmış diyor ya, 'Büyük Çamlıca'ya 60 bin kişilik caminin ne gereği var?' Nereden nereye... Bu hesabı kalk bir de Kanuni'ye sorsana, bu hesabı kalk bir de Fatih'e sorsana?" diye tepki gösterdi.

Devlet Bahçeli'den "İstanbul seçimi" çıkışı: Göz yummayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, istanbul seçimlerine ilişkin, "Sandık yolsuzluklarına göz yummayız" diye konuştu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan önemli "İstanbul seçimi" açıklaması!

İstanbul'daki seçim itirazlarına ilişkin konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İstanbul'da seçimin galibi İmamoğlu'dur" açıklaması yaptı.

Doğu Perinçek: Erdoğansız bir hükümet kurmaya kalktığınızda...

Doğu Perinçek, "Tayyip Erdoğan'sız bir hükümet kurmaya kalktığınızda o hükümet FETÖ, PKK, CHP, İYİ Parti hükümeti olur. Onlar da Türkiye'yi yangın yerine çevirir, 3 ay yönetemez." dedi.

AB Komisyonu Başsözcüsü Schinas'tan çarpıcı "Türkiye seçimi" çıkışı: Fırsat olarak görebiliriz

AB Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas, "Türkiye seçim dönemini geride bırakarak önümüzdeki 4 yıl boyunca istikrar dönemine giriyor. Bunu bir fırsat olarak görebiliriz" açıklaması!

'Sinyor' Can Bartu son yolculuğuna uğurlandı

Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden 'Sinyor' lakaplı Can Bartu, son yolculuğuna uğurlandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Terör örgütü hedefleri imha edildi
Terör örgütü hedefleri imha edildi
"Hezimetin sorumluluğunu üstleniyorum" deyip partisinden istifa etti!
"Hezimetin sorumluluğunu üstleniyorum" deyip partisinden istifa etti!
Savcı Sayan'dan çağrı: Dönün yüzde 50'sini biz ödeyeceğiz
Savcı Sayan'dan çağrı: Dönün yüzde 50'sini biz ödeyeceğiz
CHP'li Birol Arslan'ın ilk işi belediyenin yatını satışa çıkarmak oldu!
CHP'li Birol Arslan'ın ilk işi belediyenin yatını satışa çıkarmak oldu!
Yine Ankara yine köpek katliamı
Yine Ankara yine köpek katliamı
Kızkardeşlerin ölümünün nedeni tecavüz çıktı
Kızkardeşlerin ölümünün nedeni tecavüz çıktı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Müge Anlı'da dehşete düşüren mehir cinayet!
Müge Anlı'da dehşete düşüren mehir cinayet!
Dinar'da evlerinde ölü bulunan iki kız kardeş defnedildi
Dinar'da evlerinde ölü bulunan iki kız kardeş defnedildi
Sudan'da darbeyi yapan general görevi bıraktı
Sudan'da darbeyi yapan general görevi bıraktı
Çorlu'da bir kadın ve bir erkek başlarından vurulmuş halde ölü bulundu
Çorlu'da bir kadın ve bir erkek başlarından vurulmuş halde ölü bulundu
Saniyeler sonrası dehşet! Yolcular kaza sonrası yola savruldu
Saniyeler sonrası dehşet! Yolcular kaza sonrası yola savruldu
Hercai 6. bölüm fragmanı
Hercai 6. bölüm fragmanı
Çarptığı kadın ağır yaralandı sürücü otomobili için gözyaşı döktü
Çarptığı kadın ağır yaralandı sürücü otomobili için gözyaşı döktü
Payitaht Abdülhamid 83. bölüm fragmanı
Payitaht Abdülhamid 83. bölüm fragmanı