13 Nisan Türkiye Gündemi yeni

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Temel Karamollaoğlu'na sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Çamlıca camisiyle ilgili sözlerine "Birisi çıkmış diyor ya, 'Büyük Çamlıca'ya 60 bin kişilik caminin ne gereği var?' Nereden nereye... Bu hesabı kalk bir de Kanuni'ye sorsana, bu hesabı kalk bir de Fatih'e sorsana?" diye tepki gösterdi.

Devlet Bahçeli'den "İstanbul seçimi" çıkışı: Göz yummayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, istanbul seçimlerine ilişkin, "Sandık yolsuzluklarına göz yummayız" diye konuştu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan önemli "İstanbul seçimi" açıklaması!

İstanbul'daki seçim itirazlarına ilişkin konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İstanbul'da seçimin galibi İmamoğlu'dur" açıklaması yaptı.

Doğu Perinçek: Erdoğansız bir hükümet kurmaya kalktığınızda...

Doğu Perinçek, "Tayyip Erdoğan'sız bir hükümet kurmaya kalktığınızda o hükümet FETÖ, PKK, CHP, İYİ Parti hükümeti olur. Onlar da Türkiye'yi yangın yerine çevirir, 3 ay yönetemez." dedi.

AB Komisyonu Başsözcüsü Schinas'tan çarpıcı "Türkiye seçimi" çıkışı: Fırsat olarak görebiliriz

AB Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas, "Türkiye seçim dönemini geride bırakarak önümüzdeki 4 yıl boyunca istikrar dönemine giriyor. Bunu bir fırsat olarak görebiliriz" açıklaması!

'Sinyor' Can Bartu son yolculuğuna uğurlandı

Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden 'Sinyor' lakaplı Can Bartu, son yolculuğuna uğurlandı.