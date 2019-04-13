YEREL

Ailesiyle vedalaştıktan sonra intihar etti

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesi Gülüç beldesinde, sabah saatlerinde ailesiyle vedalaştıktan sonra kendisinden haber alınamayan Turan G. (50), bir su deposunun yanında ölü olarak bulundu. Yanında tüfek bulunan Turan G'nin intihar ettiği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı

Olay, saat 20.00 sıralarında belediyeye ait su depolarının bulunduğu Bekyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde ailesiyle vedalaştıktan sonra evden ayrılan Turan G.'den bir daha haber alınamadı. Polisin arama çalışması başlattığı Turan G., akşam saatlerinde oğlu tarafından sürekli gittiği belediyeye ait su deposunun bulunduğu yerde hareketsiz yatarken bulundu. Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, Turan G.'Nİn intihar ederek öldüğünü tespit etti. Evli ve 2 çocuk babası Turan G.'nin vücuduna dayadığı av tüfeğini ateşleyerek intihar ettiği ihtimali üzerinde duruldu. Yapılan incelemenin ardından Turan G.'nin cesedi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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