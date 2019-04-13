AK PARTİ

Cezayirlilerden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na destek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, NATO PA toplantısında Fransız parlamenter Sonia Krimi'nin 1915 olaylarına tepkisine verdiği yanıt sosyal medyada geniş destek gördü.

TBMM'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen NATO PA 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz-Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'na katılan Fransız parlamenter Krimi'nin sözlerine, Çavuşoğlu'nun verdiği yanıt, sosyal medyada Cezayirlilerden büyük destek gördü.


Çavuşoğlu'nun NATO PA toplantısında ilk günün ardından Instagram'da, Türk bayrağıyla "İlelebet gölgesinde" mesajıyla yaptığı paylaşıma çok sayıda Cezayir vatandaşı ülkelerinin bayraklarını paylaşarak destek verdi.

Birçok Cezayirli Instagram kullanıcısı, Çavuşoğlu'nun paylaşımının altına Türk ve Cezayir bayraklarını yan yana koyarak teşekkür mesajı paylaştı.


Çavuşoğlu, NATO PA Toplantısında, "Soykırım ve tarih konusundaTürkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa'nın Cezayir'deki kara tarihi

İkinci Dünya Savaşı bitmeden kısa zaman önce bağımsızlık vaadiyle Fransa saflarında savaşan Cezayirlilerin başlattığı gösterilerde binlerce Cezayirli, Fransız askerleri tarafından öldürüldü. Tarihe "8 Mayıs 1945 Setif ve Guelma" katliamı olarak geçen olaylardan Cezayir'in bağımsızlığını kazandığı 1962'ye kadar şiddet olayları sistematik şekilde devam etti.

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