Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçını izledi

Çok heyecan duyduğum statlardan birisi. 90 dakikada hiç durmayan bir tribünü ve seyircisi var. İyi bir maç oldu, karşılıklı ataklar olan... Açıkçası güzel bir maç izledim. İki takıma da başarılar diliyorum. Futbol seyir olarak güzel, seyircisiyle güzel. Centilmenliğiyle güzel. Sahalarda hep güzellikler olsun. Dileğim odur. Barış sahaya da yansısın, herkes birbirini alkışlasın. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum dedi.

Ekrem İmamoğlu yarınki Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasına yönelik Derbi maçı izleyecek misiniz sorusuna Evet, istiyorum yanıtını verirken; Soyunma odası tarafından geliyorsunuz, oraya mı uğradınız şeklindeki soruya ise Orası bende kalsın diyerek sır vermedi.