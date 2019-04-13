İş adamının cenazesi sonrası ortalık karıştı... Çatışma çıktı
KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde silahlı saldırıda öldürülen iş adamının cenaze töreni sonrası çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaraladı. Çatışma anında yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı.
İhlas Haber Ajansı
İZMİT'in Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi’nde bulunan Fatih Camii’nin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda bulunan bir otele arkadaşları ile yemeğe giden Erkan Katmış, tartıştığı A.S. isimli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Şahsın ateşlediği kurşunların isabet ettiği Katmış hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı. Katmış’ın cenazesi morga kaldırılırken, polis ekipleri Katmış’ı öldüren şahısın yakalanması için çalışma başlattı. Katmış’ın cenazesi Kocaeli’nin Derince ilçesi Fetih Mahallesi’nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Çınarlı Mezarlığı’nda toprağa verildi.