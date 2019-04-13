Hikmet'ten Seda'ya sitem! 'Atamayınca hep....'

Survivor Türkiye Yunanistan kırk altıncı bölümde oynanan erzak oyununda Elpida ile karşı karşıya gelen Seda, atışlarda başarılı olamadı ve sayıyı rakibine kaptırdı. Oyunun ardından Seda ile atışı hakkında konuşan Hikmet, takım arkadaşına sitem etti...

Survivor Türkiye Yunanistan'ın 46. bölümünde erzak oyununda Elpida ile Seda karşı karşıya geldi. Hikmet, Seda'nın başarısız atışlarından sonra 'Atamayınca hep bana laf ediyorsun' dedi ve sitemini dile getirdi.