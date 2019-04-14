POLİTİKA

Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Bundan belediye başkanı olmaz

MHP lideri Devlet Bahçeli, açıklamalarda bulundu. Bahçeli, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş-Başakşehir maçını statta izlemesi hakkında, "Mazbatayı stadyuma taşımak taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur. Bundan belediye başkanı olmaz" dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim sonuçlarına ilişkin olarak, "Türkiye'deki siyasi gelişmeler takip edilmektedir. Özellikle YSK'nın itirazlara cevabı beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Türkiye'deki siyasi gelişmeler takip edilmektedir. Özellikle YSK'nın itirazlara cevabı beklenmektedir. Başarı sağlamış belediye ve il başkanlarımız ortak toplantısı 19 Nisan günü Antalya'da yapılacaktır. Cumartesi ve Pazar devam edecek. Belediye başkanlarımızın birbiriyle taşınmasına ve MHP'nin belediyecilik anlayışı üzerinde durulacaktır.

Rakamları görmeden, bilmeden niyetler üzerinde değerlendirme yapanları her akşam TV'de takip ediyoruz. Millet iradesi doğru değerlendirmeyi yapmıştır. YSK'nın açıklamaları sonrasında resmi gazetede yayın yapılacaktır. İl genel meclis üyesi oylarını yok farz ederek, belediye meclis üyelerini yok farz ederek yorum yapanlar kamuoyu araştırmaları nezdinde iflas etmiş insanlardır.

Çok büyük bir iddia. Seçimin adaleti, güvenliği açısından çok önemli önemli insanların böyle iddialarla muhatap ediliyorsa ispat sunulmalıdır.

Mazbatayı stadyuma taşımak taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur. Bundan belediye başkanı olmaz."

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