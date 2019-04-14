DÜNYA

Yakıt tankeri ile kamyonun çarpıştı kazada 11 kişi öldü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda yakıt tankeri ve kamyonun karıştığı kazada ölü sayısı 11'e yükseldi.

Yerel medya Gombe-Yola kara yolunda meydan gelen kazada kamyon ile çarpışan yakıt tankerinde patlama meydana geldiğini; ardından tankerin ve yakıtın dağıldığı kaza alanının yandığı belirtildi.

Yerel basın dün geç saatlerde meydana gelen kazada kazada şu ana kadar 11 kişinin hayatını kaybettiğini; 4'ü ağır 14 kişinin de yaralı olarak tedavi altında bulunduğunu yazdı.

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