Yakıt tankeri ile kamyonun çarpıştı kazada 11 kişi öldü

Yerel medya Gombe-Yola kara yolunda meydan gelen kazada kamyon ile çarpışan yakıt tankerinde patlama meydana geldiğini; ardından tankerin ve yakıtın dağıldığı kaza alanının yandığı belirtildi.

Yerel basın dün geç saatlerde meydana gelen kazada kazada şu ana kadar 11 kişinin hayatını kaybettiğini; 4'ü ağır 14 kişinin de yaralı olarak tedavi altında bulunduğunu yazdı.