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14 Nisan Türkiye Gündemi

14 Nisan 2019 son 24 saat haber bülteni...

Erdoğan'dan seçim eleştirisi! Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, parti içinde yerel seçimde alınan sonuçlardan dolayı "Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım" dediği öne sürüldü.

Devlet Bahçeli'den İmamoğlu'na tepki: Mazbatayı stadyuma taşımak...

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nu Beşiktaş-Başakşehir maçına gitmesine tepki gösterdi. Mazbatayı stadyuma taşımak, taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştüreceğine vurgu yapan Bahçeli, bundan belediye başkanı olmaz ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan derbiye gitme kararını eleştirenlere bomba yanıt

Ekrem İmamoğlu, derbi kararıyla ilgili eleştirilere yanıt olarak, "Gideceğim kardeşim. Galatasaray bu şehrin takımı değil mi? Fenerbahçe bu şehrin takımı değil mi? Gideceğim kardeşim. Bu kadar net" şeklinde konuştu.

AK Parti'den İstanbul seçimine ilişkin yeni açıklama: Olağanüstü itiraz için hazırız

Ali İhsan Yavuz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İstanbul'daki seçim sonuçlarına 'Olağanüstü itiraz' için hazırlıklarını tamamladıklarını ve kısa sürede YSK'ya dilekçelerini vereceklerini duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı KOBİ'lere 566 milyonluk destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB kanalıyla yılın ilk 3 ayında yaklaşık 566 milyon lira destek ödemesi yaptıklarını belirtti.


IMF'den Türkiye ekonomisi yorumu! Sıkıntıları abartmayın

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, Türk ekonomisinin gidişatına dair değerlendirmelerde bulundu.

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