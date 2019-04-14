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Kim Milyoner Olmak İster'de çıldırtan soru!

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının son bölümüne 22 yaşındaki Ayşe İlke Gürbüzer isimli yarışmacıya sorulan Ankara sorusunun cevabı ekran başındakiler dahil herkesi şoke etti.

ATV Ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü seyirciyle buluştu. Hem izleyenlere yeni ve ilginç bilgiler öğreten, hem de eğlendirerek kazandıran yarışma Milyoner dün akşama yine damgasını vurdu. İlginç yarışmacılarıyla uzun süre sosyal medyada konuşulan programda, hiç duymadığınız sorular sorulmaya devam ediyor. Dün gecenin en çok konuşulan yarışmacısı ise ODTÜ'de yüksek lisans yapan yarışmacı İlke Gürbüzer oldu. İlke Gürbüzer'in bilemediği soru geceye damga vurdu.

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