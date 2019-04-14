Ekrem İmamoğlu'dan derbi yorumu "Gideceğim kardeşim bu kadar net"

İSTANBUL'un Esenyurt ilçesinde vatandaşlara seslenen İmamoğlu, Fenerbahçe-Galatasaray maçını stattan izleme kararının eleştirilmesine şu sözlerle tepki gösterdi;

'Gideceğim kardeşim bu kadar net'

Bu seçimden dolayı insanları başkalaştırmaya çalışıyorlar. Neymiş efendim, 15 bin oyla seçilir miymiş. '1 oyla bile seçilir' dediler. Bazı insanlar var 1 oyla bile seçilse milletini birleştirir. Neymiş, İmamoğlu neden maça gitmiş... Gideceğim kardeşim. Galatasaray bu şehrin takımı değil mi? Fenerbahçe bu şehrin takımı değil mi? Gideceğim kardeşim, Bu kadar net.