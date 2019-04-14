YEREL

Kocaeli’de öldürülen iş adamının katil zanlısı polise teslim oldu

KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde bir otelde tartıştığı iş adamını vurarak öldüren şahıs, polise teslim oldu. İş adamı Erkan Katmış, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesinde bir otelde 13 Ocak tarihinde gece saat 02.30 sıralarında öldürülmüştü.

KOCAELİ’de 13 Ocak tarihinde gece saat 02.30 sıralarında İzmit ilçesi Sanayi Mahallesinde bir otelde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte otelde yemek yiyen iş adamı Erkan Katmış, çıkışta A.Ş. isimli şahısla henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartıştı.

Tabancasını çıkartan A.Ş., iş adamına defalarca ateş etti.

Kurşunlardan üçü vücudunun farklı kısımlarına isabet eden Erkan Katmış hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

Katmış’ın cenazesi yapılan otopsinin ardından önceki gün Derince ilçesi Fatih Cami’nde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verilirken, olay yerinden kaçtığı iddia edilen A.Ş. ise polis ekiplerine teslim oldu.

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