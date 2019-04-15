DÜNYA

Bir anda bacağını kopardı! Metroyu birbirine katan anlar

ABD'nin New York kentinde sosyal medyada yayınlanan bir video büyük ses getirdi. Geçtiğimiz günlerde metro hattında çekilen ve Instagram'da paylaşılan anlar cansız mankenle konuşan ve su içirmeye çalışan genç bir adamın tuhaf davranışlarını içeriyor. Metroda korku dolu anlar yaşanmasına sebep olan görüntülerin ardındaki gerçekse kısa süre sonra ortaya çıkıyor.

ABD'nin New York kentinde bir metro hattında geçtiğimiz günlerde yaşanan olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Yanında manken taşıyan ve videodan anlaşıldığı üzere mankenine 'Wilson' adını veren yolcunun tuhaf davranışları diğer yolcuları korkuttu.

Sokağa uygunsuz şekilde çıktığı için manken Wilson'ın kulağını çeken kişi mankenin su içmesini istedi. Bir süre sonra ise, "Neden bugün pantolon giymedin? Ne diye pantolon giymezsin Wilson?" diye bağırmaya başladı.


Sarhoş ya da akli dengesi yerinde olmadığı sanılan kişi daha sonra tekrar mankenden su içmesini istedi. "Biraz iç Wilson, biraz iç" diyen kişi mankenin ağzına mavi su şişesini bastırdı. Mankenin su içemeyeceğini algılayamayacak derecede bilincini kaybettiği düşünülen kişi bir anda sinirlendi ve kontrolünü kaybetti. O anlar ise saniye saniye kaydedildi...

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