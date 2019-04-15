SPOR

Sinan Gümüş Galatasaray benzetmesi "Hepsi Suriyeli"

Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, takımının Fenerbahçe ile yaptığı derbi maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlarla ilgili "Suriyeli" benzetmesinden dolayı bir özür mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı oyuncu, takımın derbi maç için tesislerden ayrılması sırasında taraftarların uğurlamasını çeken Diagne'nin videosuna yansıyan sözlerinden dolayı özür diledi.

Sinan Gümüş, Instagram hesabında yer alan mesajında, "Kesinlikle kötü niyetle olmayan bir sözümün yanlış anlaşılmasından dolayı çok ama çok üzgünüm. Kırdığım, üzdüğüm kimse varsa hepsinden özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti'den Maltepe İlçe Seçim Kurulu'na suç duyurusu!
AK Parti'den Maltepe İlçe Seçim Kurulu'na suç duyurusu!
İstanbul belirsizliği dolar geriyor işte 15 Nisan dolar kuru
İstanbul belirsizliği dolar geriyor işte 15 Nisan dolar kuru
CHP Ekrem İmamoğlu'nu resmi sistesinde İBB Başkanı olarak ekledi Çok tartışılacak bir adım daha
CHP Ekrem İmamoğlu'nu resmi sistesinde İBB Başkanı olarak ekledi Çok tartışılacak bir adım daha
Şenol Güneş'in yerine boma isim! Anlaşma tamam
Şenol Güneş'in yerine boma isim! Anlaşma tamam
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Kağıthane'de sokak ortasında cinayet
Kağıthane'de sokak ortasında cinayet
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rizeli çobanların keçileri bu kez armut ve salatalığa ortak oldu
Rizeli çobanların keçileri bu kez armut ve salatalığa ortak oldu
Kağıthane'de sokak ortasında cinayet
Kağıthane'de sokak ortasında cinayet
15 Nisan evde bakım maaşı yatan yeni iller 36 ilde yattı
15 Nisan evde bakım maaşı yatan yeni iller 36 ilde yattı
Ankara'da istinat duvarı çöktü
Ankara'da istinat duvarı çöktü
Semih Özsoy'dan Fatih Terim'e sert yanıt
Semih Özsoy'dan Fatih Terim'e sert yanıt
Elimi Bırakma 37. bölüm fragmanı
Elimi Bırakma 37. bölüm fragmanı
Ersun Yanal: Galatasaray'a buradan puanlarla dönemeceğini gösterdik
Ersun Yanal: Galatasaray'a buradan puanlarla dönemeceğini gösterdik
Bizim Hikaye 66. bölüm fragmanı
Bizim Hikaye 66. bölüm fragmanı