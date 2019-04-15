Rizeli çobanların keçileri bu kez armut ve salatalığa ortak oldu

Rize'nin Çayeli ilçesi Karaağaç köyünde yaşayan Ali Güney köyde beslediği keçileri ile çektiği video sosyal medyada ilgiyle karşılandı. Güney, keçilerinin yanında armut yerken keçilerin Güney’in elindeki armuttan yemeleri ve salatalık yerken, bir keçi de onunla birlikte salatalık yemeye çalıştı.

Güney keçiler ile güldüren iletişiminin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Güney bir diğer görüntüde ise keçileri söylediği türkü ile dinlenmesini sağlıyor. Güney’in bu görüntüleri ise sosyal medyada büyük bir beğeni ve ilgi topluyor.