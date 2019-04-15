Fatih Terim: Korkaksanız bu işi yapmayın

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi mücadele 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, çekişmeli bir maçın daha geride kaldığını söyledi.

10 kişi kaldıktan sonra baskı yedikleri bir mücadele olduğunu dile getiren Semih Özsoy, ''Aynı şartlarda oynandığı takdirde çok rahatlıkla kazanabileceğimize inandığımız bir maç. Bizim açımızdan kendi evimizde galip gelememek üzüntü verici. Şartlar göz önüne alındığında 1-1 normal bir sonuç olarak görüyoruz'' dedi.

''Biz de hakemden kesinlikle memnun değiliz''

Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ın iyi maç yönetmediğini ifade eden Semih Özsoy, bu konuda Abdurrahim Albayrak'a katıldığını söyleyerek, ''Karşı takımın hocaları takımlarını değil ama maçı çok iyi yönettiler. Pozisyon pozisyon girmektense goldeki ya da dost dediklerimizin de dediklerini duyduk. Keşke aynı kişiler 19'uncu dakikada Belhanda'nın neden ikinci sarı kartı görmediğini de söyleselerdi. Ortada adlandırılabilecek hiçbir pozisyon yoktu. Pozisyonlar Galatasaray'ın lehine verildi. Galatasaray'ın şampiyonluğu bizim işimiz değil. Biz de hakemden kesinlikle memnun değiliz'' diye konuştu.