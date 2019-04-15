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Ankara'da istinat duvarı çöktü

Ankara'da etkili olan yağış sonrası bir inşaatın istinat duvarı çöktü, yan binanın otoparkındaki aracın tekerlekleri boşluğa düştü.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir inşaatın istinat duvarı çöktü. 

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde etkili olan yağış sonrası Bahçelievler Mahallesi 76. Sokak'ta bulunan bir inşaatın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü.

Çöken istinat duvarının bitişiğindeki 5 katlı apartmanda oturanlar şiddetli sarsıntı hissederek sokağa çıktı. Panik yaşayan bina sakinleri apartmanı tahliye ederken durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Bu sırada apartmanın otopark kısmındaki bir otomobilin tekerlekleri de çökme nedeniyle boşlukta kaldı. 

Kısa sürede olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri otoparkın zemininde yaşanan çökme sonucu sağ iki tekerleği boşta kalan otomobili kurtarmak için çalışma başlattı.

İnşaat alanına düşmemesi için aracı halatlarla bağlayan ekipler, yaklaşık 1 saat süreyle otomobili bulunduğu alandan çıkarmaya çalıştı. Çekici ve vinç girebilecek bir alan bulunmaması nedeniyle çabaları sonuçsuz kalan ekipler, bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak çalışmalara sabah saatlerinde devam edilmek üzere ara verdi.

Binada yapılan incelemede de herhangi bir risk bulunmadığı belirlenerek, apartman sakinlerinin evlerine girebileceği belirtildi.

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