Zalim İstanbul dizisinde tepki çeken bekaret sahnesi

Bu akşam 3. bölümü ile yeniden seyirci ile buluşacak olan dizinin 2. bölümündeki bekaret sahnesi çok ses getirdi.

Dizide Cenk ile evlenme hayaliyle İstanbul'a gelen Ceren'in cinsel ilişki sahnesinde sonra çarşaftaki kanın görülmesi izleyicileri kızdırdı.

Seher'in başına buyruk asi kızı Ceren, Agah Karaçay'ın oğlu Cenk'in karısı olmayı kafasına koymuştu. Bunun için Cenk'in sarhoş olduğu bir gece gizlice odasına girdi. Gece yarısı sarhoş bir şekilde odasına giren Cenk, Ceren'i karşısında görünce şok oldu. Yatağa uzanmış bir şekilde duran Ceren ise 'Ben senin karın olacağım' dedi ve o geceyi Cenk'in yatağında geçirdi.