Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada

Olay, Bakırköy’de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü aşırı hız ve yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil sürüklenerek bir iş yerinin önündeki demir dubalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yan yattı.

Kontrolden çıkan otomobilin hızla sürüklendiğini fark edemeyen genç kız caddenin karşısına geçmek için biranda yola fırladı. Genç kız karşıya geçmek için koştuğu sırada hızla yanından geçen otomobil demir dubalara çarparak takla attı. Arabanın altında kalmaktan saniyelerle kurtulan genç kız şok geçirdi. Neye uğradığını şaşıran genç kızın şok anları kameralara yansıdı.