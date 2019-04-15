15 Nisan Türkiye Gündemi

AK Parti'den Maltepe İlçe Seçim Kurulu'na suç duyurusu!

AK Parti, Maltepe İlçe Seçim Kurulu Müdürü Emel Kaplan, sandık kurul başkanı ve üyeleri ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunarak kamu davası açtı.

İstanbul seçim sonuçları YSK verilerine göre Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki fark

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’na 4.170.091 oy çıkarken, Binali Yıldırım’a ise 4.156.184 oy çıktı. Aradaki son fark ise 13.907…

Ekrem İmamoğlu CHP'nin resmi sistesinde İBB Başkanı olarak eklendi

CHP Genel Merkezi, YSK’nın kesin olmayan sonuçlarına yarışı önde götüren Ekrem İmamoğlu'nu, partinin resmi internet sitesine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yazdı.

Şenol Güneş'in yerine bomba isim!

Şenol Güneş'in milli takımla anlaşmasının ardından hoca arayan Beşiktaş, Mircea Lucescu ile 2 yıllığına el sıkıştı.

Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.

Bülent Arınç'tan İstanbul seçim yorumu 'Biraz daha sabırla bekleyelim'

Arınç İstanbul seçim ile ilgili "Kanunda bir imkanlar varken buna göre karar vermek Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) işidir. Biraz daha sabırla bekleyelim, çıkacak sonuca da saygı gösterelim." açıklamasını yaptı.