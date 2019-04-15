1978 model Toros'u limuzine çevirip gelin arabası yaptı

Osmaniye'de müstakbel eşi Eylem Emen ile düğün yapıp dünya evine giren damat Mami Emen, çocukluk hayali olan limuzinden gelin arabasını kendi yaptı. Düğün günü kiralayacağı bir limuzin bulamayan Mami Emen arkadaşı Sefa Kındır ile kolları sıvadı. 3 bin 500 TL'ye Renault 12 Toros marka bir otomobil alan Mami Emen bu otomobili limuzün görünümüne çevirmeye karar verdi

Osmaniye sanayisinde bir kaportacıda ikiye kestirilen Toros marka otomobilin orta bölümü 2 metre demir profillerle uzatıldı. Otomobil uzatıldıktan sonra camları için pencere camı kullanıldı, içerisine ek koltuklar yerleştirilip led ışıklar takıldı. Tüm imkansızlıklara rağmen 3 günde limuzin görünümüne kavuşan Renault 12 Toros marka otomobil düğün günü gelin arabası olarak itinayla süslendi. Ancak otomobilin trafiğe çıkmasına izin verilmeyince çekici çağrılarak gelin arabası olarak süslenen Toros limuzin çekiciye yüklendi.

Arkadaşının düğünü için limuzin yapan Sefa Kındır ise “Bir limuzin yaptık. Mami’nin düğününde kullanmak için. Hemde youtube videosu çekmek için. Bunu da gerçekleştirdik. Arabayı süsledik. Arabanın trafiğe çıkmasına trafik polisleri izin vermedi. Bizde çekici üzerinde düğün salonuna getirdik. Türkiye’de bir ilk oldu” dedi.