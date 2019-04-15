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Defne Samyeli'den Cem Yılmaz itirafı

Son zamanlarda şarkıcılık kariyeri ile dikkatleri üzerine çeken Defne Samyeli güzelliğinin sırrını verdi ve aşkı Cem Yılmaz ile ilgili de bomba açıklamalar yaptı.

47 yaşındaki sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu. Samyeli dikkat çeken güzelliğinin sırrını verirken ünlü komedyen Cem Yılmaz’la olan ilişki hakkında da açıklamalarda bulundu. Yüzünde botoks ve dolgu olduğu konuşulan Defne Samyeli güzellik reçetesi ile bilgiler verirken Cem Yılmaz ile devam eden ilişkisi hakkında bomba açıklamalar yaptı.

Yunus Dalgıç'ın YouTube programın konuk olan 47 yaşındaki sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, dikkat çeken güzelliğinin sırrını verirken ünlü komedyen Cem Yılmaz'la olan ilişkisi hakkında da açıklamalarda bulundu.

"Mutlu ve huzurluyum"

Bir senedir aşk yaşadığı Cem Yılmaz ile ilgili de şunları söyledi: ''Cem ile çok mutluyum çok huzurluyum. Çok eğlendiğim çok mutlu olduğum çok güvende hissettiğim bir beraberliğim var. Gerçekten bunun için şükran doluyum"

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