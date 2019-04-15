GÜNCEL

Pamukkale yolunu, 'tapulu arazimiz' deyip kapattılar

DENİZLİ’de ve bulunan Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Pamukkale’ye ulaşımı sağlayan karayolu, yolun bulunduğu yerin mülk sahibi olduklarını iddia eden vatandaşlar tarafından kapatıldı.

İhlas Haber Ajansı

Denizli’de UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale Ören Yeri’ne ulaşımı sağlayan karayolu, yolun bulunduğu alanın dedelerinden kalma kendi mülkleri olduğunu öne süren bir grup vatandaş tarafından kapatıldı. Pamukkale’ye Denizli kent merkezinden giriş olan Akköy Mahallesi kavşağından itibaren yolun giriş ve çıkışına şerit çekip plastik kasalar koyan vatandaşlar, şeridin üzerine “Tapulu özel mülkiyettir, girilmez” yazısı asıp arkasında beklediler.

Vatandaşlar tapulu arazileri üzerinden geçen yoldan haklarının verilmesini isterken yolun bir bölümünde 45 hak sahibinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin vatandaşlarla görüşmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. 

Yolun bir bölümünün kendi tapuları içerisinde olduğunu aktaran Yılmaz Akduman, dedesinden kalma yeri kendilerine tapu gelince öğrendiklerini söyledi. Yolu kapatmayıp kendilerine ait olan arsayı çevirdiklerini ifade eden Akduman, yetkililerle gerekli görüşmelerin sağlandığını aktardı. 

Tapulu arsalarının etrafını kapattıklarını söyleyen Ayşe Yokuş ise “Amacımız yol kapatma değil, burası 65 yıldır dedemizin tapulu malıymış. Geçiliyormuş üzerinden, herkese ödenmiş bir miktar para ama bize hiçbir şey ödenmedi. Bizim toprağımızdan geçiliyor ama Pamukkale’ye biz dahi parayla giriyoruz. Bizim amacımız, yerimizin miktarının bize ödenmesi” dedi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Muharrem İnce'den ODTÜ'deki bahar şenliğinin iptaline tepki
Muharrem İnce'den ODTÜ'deki bahar şenliğinin iptaline tepki
İstanbul Maltepe'de sayım yeniden başladı
İstanbul Maltepe'de sayım yeniden başladı
İsmail Kartal'dan Fatih Terim'e olay yanıt
İsmail Kartal'dan Fatih Terim'e olay yanıt
AK Parti İzmir İl Başkanı'nın istifası sonrası hareketli saatler!
AK Parti İzmir İl Başkanı'nın istifası sonrası hareketli saatler!
Turizmcilerden Ramazan Bayram tatili 9 gün olsun çağrısı
Turizmcilerden Ramazan Bayram tatili 9 gün olsun çağrısı
Şampiyonlar Ligi'nde Cüneyt Çakır'a kritik görev
Şampiyonlar Ligi'nde Cüneyt Çakır'a kritik görev
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Öfkelenen fil hortumuyla bakıcısını yerde yere vurup öldürdü
Öfkelenen fil hortumuyla bakıcısını yerde yere vurup öldürdü
Defne Samyeli'den Cem Yılmaz itirafı
Defne Samyeli'den Cem Yılmaz itirafı
Game Of Thrones 8. sezon 1. bölüm nasıl izlenir nereden izlenir?
Game Of Thrones 8. sezon 1. bölüm nasıl izlenir nereden izlenir?
Sokak ortasında eşini döven kişiyi bıçakladılar
Sokak ortasında eşini döven kişiyi bıçakladılar
Çanakkale’nin Çan ilçesinde bir kafe bölgede ilki gerçekleştiriyor.
Çanakkale’nin Çan ilçesinde bir kafe bölgede ilki gerçekleştiriyor.
22 Nisan tatil mi okullar pazartesi günü yarım gün mü?
22 Nisan tatil mi okullar pazartesi günü yarım gün mü?
Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada
Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada
Müteahhitler uluslararası pazar payında büyüme bekliyor
Müteahhitler uluslararası pazar payında büyüme bekliyor