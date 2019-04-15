Sokak ortasında eşini döven kişiyi bıçakladılar

Olay, Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi üzerinde meydana geldi. Selma Yayla annesi Hayriye Yanar (70), çocukları Duygu Yayla (15) ve Melis Yayla (3) ile birlikte gezmeye çıktı. Ailesiyle birlikte Atatürk Bulvarı Caddesi üzerinde bulunan bir parka gelen Selma Yayla işte olan eşi Mehmet Yayla ile telefonda tartışmaya başladı. Kısa süre sonra ailesinin bulunduğu parka gelen Mehmet Yayla ile eşi Selma Yayla arasında telefonda başlayan tartışma parkta devam etti.

TARTIŞMA ŞİDDETE DÖNDÜ

Eşi Semra Yayla'yı başka bir kadınla aldattığı iddiasıyla başlayan tartışma kısa sürede şiddete döndü. Mehmet Yayla çocuklarının ve kaynanasının gözleri önünde eşi Semra Yayla'yı dövdü. Kadısının boğazını da sıkan Mehmet Yayla'ya çevredekiler müdahale etti. Olayı gören Muhamet G. (17), Serhat Ç. (18), Furkan T. (19), Akın Mert Ö. (19), Emre K. (18) ve Mücahit Y. (17) adlı gençler Semra Yayla'nın yardımına koştu. Eşini döven ve yerde boğazını sıkmaya devam eden Mehmet Yayla tüm ısrarlara rağmen şiddetini sürdürürken, müdahale etmek isteyenlere de küfürler yağdırdı. Bu sırada olaya müdahale etmek isteyen gençlerden biri, Mehmet Yayla'yı bacağından bıçaklayarak arkadaşları ile birlikte olay yerinden kaçtı.