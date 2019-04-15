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DÜNYA

Dünyanın 'en etkili' çalar saati

KANADA'da tatbikat esnasında uyuyakalan asker bakın nasıl uyandırılıyor.

Kanada'da tatbikat esnasında uyuykalan askeri arkadaşları havaya ateş ederek korkutarak uyandırıyor.İşte o eğlenceli anlar...

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