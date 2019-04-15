Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ikinci kez adliyede

Ankara merkezli 7 ildeki FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 8 şüpheli, gözaltı sürelerinin uzatılması talebiyle ikinci kez adliyeye sevk edildi.

İkinci kez adliyede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin ÖSYM Başkanlığı'ndaki yapılanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 zanlıdan 8'i sabah saatlerinde adliyeye götürüldü. Şüphelilerin, ikinci kez gözaltı sürelerinin uzatılması talebiyle adliyeye sevk edildikleri belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 zanlıdan 9'unun etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı, 7'sinin de savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.