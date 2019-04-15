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Adliye girişinde bin 383 kesici ve delici alet ele geçirildi

DİYARBAKIR Adliyesi’ne son bir yıl içerisinde sokulmak istenen toplam bin 388 suç unsuru ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında fare zehri, kalem şeklinde bıçak ve çatal bulunması dikkat çekti.

İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır Adliye Sarayı’nda son bir yıl içerisinde vatandaşların üst aramalarında ele geçirilen malzemeler basına gösterildi. Ele geçirilen malzemeler arasında 426 adet bıçak, 152 adet makas, 738 adet neşter-jilet, 5 adet biber gazı, 67 adet kesici ve delici özellikteki cisim ele geçirildi. 1 Ocak 2018’den itibaren de 620 bin 363 kişinin UYAP yakalama sorgusunun yapıldığı bunun sonucunda arama ve yakalaması bulunan bin 259 kişinin yakalandığı kaydedildi

Ele geçirilen malzeme ve yakalanan şahıslarla ilgili açıklama yapan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, yaklaşık 2 buçuk senedir Diyarbakır Adalet Sarayı’nın ana binasında, diğer ek binalarında adalet hizmetinin daha sağlıklı yerine getirilebilmesi amacıyla bazı önleyici tedbirler aldıklarını söyledi.

Başsavcı Güre, “Bunlardan bir tanesi de gerek vatandaş, gerek hakim savcı personel girişlerinde kontrol noktaları ve üst arama noktalarını sıkı bir şekilde uygulamamızdı. Geçen sürelerde bu tarz bir toplu sergiyi vatandaşlar üzerinden elde edilen adliye girmemesi gereken çeşitli nesneleri sergilemiştik. Tekrar toplu sergiyi basınla paylaşmak istedik. Bu gördüğümüz nesnelerin hepsi, adliye içerisine girmiş olsaydı gerek hakim savcı, gerek avukat gerek personel, gerek burada hizmet almaya çalışan vatandaşlar açısından olumsuz sonuçlar doğurabilecek nesnelerdi” dedi. 

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