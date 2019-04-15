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'Kuşum Aydın' canlı yayında isyan etti: Onlar sakın cenazeme gelmesin

Bugün Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan şarkıcı 'Kuşum Aydın' sanat camiasından olan eski dostlarına sitem ederek, 'onlar cenazeme gelmesin' dedi.

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına katılan şarkıcı Aydın, canlı yayında eski dostlarıhakkınd akonuşu. 'Cenazeme gelmelerini istemediğim insanlar var. O kişiler cenazeme gelmesin. Eskiden dostumdu bu insanlar. Bu kadar iki yüzlülük ve yalakalık görmedim. Benim bazı kişilerle görüşmememi istemeyen arkadaşlarım, daha sonra görüşmemi istemedikleri kişilerle görüşmeye başladılar. Ünlü kişiler bunlar... İki, üç kişiler... Onlar sakın cenazeme gelmesin. Vasiyet de ettim.' diyen Aydın, bu isimlerin kim olduğunu açıklamadı.

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