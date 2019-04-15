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POLİTİKA

CHP Sözcüsü Faik Öztrak "AK Parti ve MHP'nin derdi oy saymak değil süreci uzatmak"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan yeniden sayım süreciyle ilgili "AK Parti ve MHP'nin derdi oy saymak değil süreci uzatmak, yeniden sayım kararı YSK'nın kararını tanımamaktır" deyip "400 sandığı tekrar saydırmak işi yokuşa sürmektir" açıklaması yaptı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Maltepe'deki yeniden sayıma ilişkin ''1 Nisan sabahı oylar yeniden sayılsın diye ortalığı birbirine katanlar ne oldu da yeniden sayılmasını engelliyorlar? Bunların derdinin oyların sayılması olmadığı buradan çok net gözüküyor. AK Parti ve MHP'nin derdi süreci uzatmak'' diye konuştu.

CHP Sözcüsü Öztrak'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Tüm ilçelerde oyların yeniden sayılmasını istediler"

Türkiye yangın yeri ama iktidarın aklında sadece İstanbul var. Seçimlerin üzerinden 15 gün geçti. Bu bize sandıkların yeniden sayımı bitirilmesin diye çok özel bir çaba gösterildiğini ortaya koyuyor. YSK'nın geçmiş kararlarını görmezden gelerek bunlara yol vermesi bugün geldiğimiz noktada ciddi sıkıntı kaynağıdır. İstanbul'da tüm ilçelerde oyların yeniden sayılmasını istediler.

''Bunların derdi sayım değil"

-Maltepe'deki sayımın geciktirilmesi için özel bir çaba sarf ediliyor. 1 Nisan sabahı oylar yeniden sayılsın diye ortalığı birbirine katanlar ne oldu da yeniden sayılmasını engelliyorlar? Bunların derdinin oyların sayılması olmadığı buradan çok net gözüküyor. Derdi süreci uzatmak. Bunların derdi sayım değil.

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