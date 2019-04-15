Binali Yıldırım: "Mundar olmuş bir seçim"

AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım, 31 Mart istanbul seçimleriyle ilgili "Anormallik, şaibeler gündeme geldi. Yargısal süreç devam ediyor" açıklaması yaptı.

Yıldırım, "Bu sayımlarda o kadar eksikler olduğunu gördük ki insan hayrete düşüyor. Bu seçim murdar olmuş bir seçimdir" ifadelerini kullandı.

Seçim yenilenirse aday olacak mısınız? sorusuna Yıldırım, "YSK'nın kararına göre yol haritası çizilecek" yanıtını verdi.

Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Anormallikler, şaibe ve yolsuzluklar gündeme geldi"

CHP adayı rakam vererek kazandığını ilan etti. 29 bin oy farkı ile. Biz de aynı gece 23.25'te eldeki bilgilere göre kazandığımızı söyledik. YSK Başkanı Sadi Bey bir açıklama yaptı, 27 bin 880 oyla İmamoğlu'nun önde olduğunu ifade etti. İlk bilgilerle beraber seçim esnasında seçim tamamlandıktan sonra ortaya çıkan anormallikler, şaibe ve yolsuzluklar gündeme geldi.

"Şu anda yargısal süreç devam ediyor"

Seçimleri ikiye ayırmak lazım. İdari işler ve seçim sonuçlarına göre itirazların değerlendirildiği yargısal süreç. Şu anda yargısal süreç devam ediyor. Çeşitli yerlerde itirazlarda bulunuldu. Örneğin, 2014 seçimlerinde AK Parti 84 itiraz yapmış. 77'si ret, 7'si kabul. CHP 45 itiraz 4 kabul 41 ret. Toplamda 191 itiraz 19'u kabul edilmiş 172'si reddedilmiş. 2019 seçimlerinde ise toplam 522 itiraz 485'i ret 13'ü kabul edilmiş 24'ü de kısmen kabul edilmiş. Herkes itiraz hakkını kullanmış ve kullanmaya devam ediyor.

"Murdar olmuş bir seçimdir"

Bu sayımlarda o kadar eksikler olduğunu gördük ki insan hayrete düşüyor. Bu seçim murdar olmuş bir seçimdir. Murdar olmuş etin kavurması olmaz. Oyların iç edilmemesi için uğraşıyoruz. YSK'nın kararı herkesi bağlayan bir karar olacak. İtiraz etmesek o oylar gitmişti. Oyların yerli yerine geçmesinden mesulüz. Bu seçimde organize bir kötülük yaşanmıştır. Yüzlerce kişi aradı, üç yerine iki pusula verilmiş. Amacımız itiraz sürçlerinin sağlıkle işlemesidir.