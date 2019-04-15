15 Nisan Türkiye Gündemi yeni

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15 Nisan 2019 son 24 saat haber bülteni...

Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu'yla aralarındaki oy farkını açıkladı

AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım, seçimlere itiraz süreçlerine ilişkin yaptığı açıklamada "Ekrem İmamoğlu ile aramızdaki fark 12 bin 200. Bizim aldığımız bazı oylar karşı tarafa yazıldı" dedi.

AK Partili Mehmet Özhaseki'den olay çıkış! Keşke Ankara ve İstanbul'u yeniden saysalar

Mehmet Özhaseki, "Keşke mümkün olsa da tarafsız gözlemciler otursalar Ankara ve İstanbul'u yeniden saysalar, emin olun sonuç çok daha değişir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı araştırma tamamlandı

Ziya Selçuk, Türkiye'nin de üyesi olduğu Uluslararası EğitimBaşarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından 4 yıllık döngülerle yapılan Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2019'un ülkedeki uygulamasının tamamlandığını duyurdu.

Saadet Partisi Genel Merkezi tahliye edildi

ANKARA'DA, kirası ödenmediği için mahkemenin tahliye kararı verdiği Saadet Partisi (SP) Genel Merkezi'nde, tahliye işlemi sona erdi. Parti binasının çatısında bulunan partinin tabelası söküldü.

YPG Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına füzeyle saldırdı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) konuşlu olduğu noktaya saldırdı. TSK, can kaybı meydana gelmeyen saldırıya obüs atışlarıyla karşılık verdi.

YSK Maltepe kararını verdi

YSK, Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı. Kalan sandıkların sayımı devam edecek.

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