POLİTİKA

Ankara Saadet Partisi Genel Merkezi tahliye edildi

ANKARA'da kirası ödenmediği için mahkemenin tahliye kararı verdiği Saadet Partisi (SP) Genel Merkezi'nde, tahliye işlemi sona erdi. Parti binasının çatısında bulunan partinin tabelası söküldü.

Demirören Haber Ajansı

Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ile damadı Mehmet Altınöz, ortağı oldukları Emlak Turizm Ticaret AŞ'ye (ETAŞ) ait olan ve Saadet Partisi'nin kiracı olarak bulunduğu genel merkez binasının kiralarının ödenmediği gerekçesiyle partiye dava açtı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Hukuk Dairesi'nce verilen tahliye kararı, geçen Kasım ayında Yargıtay tarafından onandı. Yargıtay kararı ardından Çankaya ilçesi Ziyabey Caddesi'nde bulunan 3 katlı genel merkez binasında geçen Perşembe günü tahliye işlemi başladı. 4 gün süren tahliye işlemi sonrası parti binası tamamen boşaltıldı. Parti binasının çatısında bulunan partinin tabelası söküldü. 

'BİNALAR YIKILSA DA TARİH ORTADADIR'

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Akkiraz, en kısa sürede yeni yerlerinde hizmet vermeye devam edeceklerini söyleyerek, "Herhangi bir aksaklık bir gerileme söz konusu değil, yolumuza devam ediyoruz. Yeni bir yer tutmak için arkadaşlar çalışıyorlar.

Bina konusunda partimizin 20-30 yılını planladığımız için en azından kalıcı bir yer olması bakımından birtakım çalışmalar yürütüyoruz. Bu binada bizim açımızdan çok önemli bir tarih söz konusudur. Tarih bu binayla yazılmıştır. Binalar yıkılsa da elinizden gitse de tarih ortadadır. Biz o tarihle daha canlı daha dinamik şekilde yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu'dan yeni açıklamalar canlı yayın
Ekrem İmamoğlu'dan yeni açıklamalar canlı yayın
THY'de toplu iş sözleşmesi imzalandı işte THY çalışanlarının zam oranı
THY'de toplu iş sözleşmesi imzalandı işte THY çalışanlarının zam oranı
YSK'nın kararı sonrası Maltepe'de son durum
YSK'nın kararı sonrası Maltepe'de son durum
Türk reklamcılara 'başkan' ödülü
Türk reklamcılara 'başkan' ödülü
Binali Yıldırım'dan İstanbul seçimiyle ilgili olay açıklama : Seçim murdar oldu
Binali Yıldırım'dan İstanbul seçimiyle ilgili olay açıklama : Seçim murdar oldu
İşsizlere 3 bin 41 TL ödeme
İşsizlere 3 bin 41 TL ödeme
ÖNCEKİ VİDEOLAR
15 Nisan Türkiye Gündemi yeni
15 Nisan Türkiye Gündemi yeni
Diyarbakır'da feci kaza çok sayıda ölü ve yaralı var
Diyarbakır'da feci kaza çok sayıda ölü ve yaralı var
24 Nisan tatil mi perşembe günü okul var mı 2019
24 Nisan tatil mi perşembe günü okul var mı 2019
Binali Yıldırım "Ekrem İmamoğlu ile aramızdaki fark 12 bin 200"
Binali Yıldırım "Ekrem İmamoğlu ile aramızdaki fark 12 bin 200"
Mehmet Özhaseki'den olay çıkış! Keşke Ankara ve İstanbul'u yeniden saysalar
Mehmet Özhaseki'den olay çıkış! Keşke Ankara ve İstanbul'u yeniden saysalar
23 Nisan üniversitelere tatil mi 2019 4 gün tatil olur mu?
23 Nisan üniversitelere tatil mi 2019 4 gün tatil olur mu?
Bakan Turhan: Kuzey Marmara Otoyolu, 2020'de hizmete açılacak
Bakan Turhan: Kuzey Marmara Otoyolu, 2020'de hizmete açılacak
Berat Kandili ne zaman 2019 berat gecesi hadisleri ve namazı
Berat Kandili ne zaman 2019 berat gecesi hadisleri ve namazı