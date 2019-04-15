DÜNYA

ABD'de bir adam beslediği dev kuş tarafından öldürüldü

ABD'nin Florida eyaletinde 75 yaşındaki bir adam, Cassowary türü bir kuş tarafından öldürüldü.

BBC'ye bilgi veren yetkililer, Cuma günü Marvin Hajos adlı adamın yaşadığı eve çağırıldıklarını ve olay yerine gittiklerinde adamı ağır yaralı halde bulduklarını söyledi. Hajos yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gainesville Sun gazetesine konuşan polis yetkilisi Jeff Taylor, Hajos'un kuşun yakınındayken yere düştüğünü ve düşmesinin ardından kuş tarafından saldırıya uğradığını tahmin ettiklerini söylüyor.

Dünyanın en ölümcül kuşu olarak bilinen bu türün sicili ise oldukça kabarık. 2. Dünya Savaşı’nda Yeni Gine ormanlarında savaşan Amerikan askerlerini öldürdüklerine dair söylentiler söz konusu.

 En meşhur saldırılardan birisi, 1926 yılında cassowary avlamaya çıkan bir genç grubundan bir çocuğun üzerine atlayan bir cassowary'nin, pençesiyle şah damarını parçalayarak çocuğu öldürmesi olarak biliniyor.

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