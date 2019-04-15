İzmir Tire'de dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü

Tire ilçesinde bugün saat 13.15'te başlayan dolu yağışı, 30 dakika boyunca etkili oldu. Fındık büyüklüğündeki dolu, kent merkezini beyaza bürüdü. O sırada trafikte olan sürücüler, araçlarını yol kenarına yanaştırarak dolu yağışının dinmesini bekledi. Dolu yağışına yürürken yakalanan vatandaşlar ise saçak altları gibi korunaklı yerlere sığındı. Nisan ayında yağan dolu, çiçek açan meyve ağaçlarına zarar verdi. Başta çocuklar olmak üzere bazı vatandaşlar ise fındık büyüklüğündeki doluyla oynadı.