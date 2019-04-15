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Görme engelli adam raylara düştü bakın nasıl kurtarıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir metro istasyonunda kayda geçen inanılmaz videoda, raylara düşen görme engelli adamı kurtarma anlarını anbean gösterdi. Zamanla yarışılan o anlarda yürekler ağza geldi.

ABD'de Maryland bölgesinde bir metro hattında meydana gelen akılalmaz olay saniye saniye kameraya yansıdı. Görme engelli bir adam sabah saatlerinde metroya binmek için yürürken bir anda rayların olduğu yere düştü. Metronun gelmesi an meselesiyken raylarda mahsur kalan görme engelli adamı o sırada orada bulunan adam son anda kurtardı.

Saniyeler sonra tren geldi

Sabah saatlerinde işe giden Brendan Cawley adlı kişi, raylara düşen adamın yanına koşarak onu çekmeye çalıştı ve yardıma gelen diğer insanlarla beraber perona çekilen adam raylardan kurtarıldı. Görme engelli adam perona çekildikten sonra metronun gelmesi de dikkat çekti ve olayda olası bir facia son anda önlendi.

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