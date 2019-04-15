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İstanbul Sultanbeyli’de cinayet anları kamerada

İSTANBUL Sultanbeyli’de dükkan sahibi tarafından işlettikleri mekandan çıkarılan iki kişi dehşet saçtı. Dükkandan çıkarılan iki kişi, dükkanın yeni işletmecisini silahla vurarak öldürdü. Dehşet anları vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İSTANBUL Sultanbeyli’de sokak ortasında işlenen cinayet cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesinde gerçekleşen olayda; iddiaya göre, kafe işleten M.C.G. ile M.E, kirayı ödemedikleri gerekçesiyle dükkan sahibi tarafından mekandan çıkarıldılar. Ardından mal sahibi, mekanı Mustafa Tiryaki’ye devretti. Mal sahibi tarafından kovulan iki şahıs, kovulmaları konusunda Mustafa Tiryaki’yi suçladılar.

Durumu hazmedemeyen iki şahıs, mekanın önüne gece vakti araç ile geldiler. Mekanda bulunan Mustafa Tiryaki’yi aracın yanına çağıran şahıslar, Tiryaki ile tartışmaya başladı.

Tartışma esnasında silahına davranan M.C.G. tartıştığı Mustafa Tiryaki’yi vurdu. Ardından Bilal Maden isimli bir kişiyi de silahla vurarak bacağından yaralayan şahıslar, geldikleri otomobile binip olay yerinden kaçtılar.

Silahla vurulan Mustafa Tiryaki hayatını kaybederken, yaralanan Bilal Maden tedavi için hastaneye kaldırıldı. Bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaralayan şahıslar, daha sonra karakola giderek teslim oldular.

Gece vakti yaşanan dehşet anları, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde arabanın yanında birkaç kişi duruyor, daha sonra silah sesleri geliyor ve bir adam vuruluyor, yaralı adam kaçmaya çalışıyor.

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