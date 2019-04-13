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Halka 13. bölüm 2. fragmanı

Halka dizisi 13. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Halka 13. yeni bölümüyle 16 Nisan 2019 Salı akşamı TRT 1'de olacak. Halka'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Halka 13. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Halka'nın yeni bölümünde neler olacak? Halka 16 Nisan 2019 Salı akşamı TRT 1'de...

İki genç adam, birbirinden farklı iki insan, bambaşka yerlerden gelip, yan yana durarak, inat ve öfkeyle, tesadüf saydıkları bir kumpasla savaşırlar. Uzakta kalan ve peşlerini bırakmayan bir geçmişin ardına düşerler. Eski defterlerin, kirli davaların, büyük ve küçük yalanların hesabını sorarlar. Mafyanın, paranın, entrikanın konuştuğu bir hayatın içindedirler. Adını bilmedikleri, dehşetli yüzünü günbegün tanıdıkları Halka’yla karşı karşıya gelirler.

Halka, gün yüzüne çıkmayan tekinsiz bir suç örgütü. Güç ve paranın olduğu her yerde perde arkasında kendini hissettiren, onlara yön veren kanundışı bir oluşum. Başarmak için her yolu deneyen bir şantaj ağı.

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