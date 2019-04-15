DÜNYA

Paris'te Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan 850 yıllık Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'te Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı.

Fransa'da Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen tarihi Notre Dame Katedrali'nde renovasyon çalışmaların yapıldığı bölümde yangının çıktığı bildirildi. 

Açıklamada, yangın nedeniyle katedralden uzak durulması çağrısında bulunuldu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kadir Mısıroğlu yoğun bakıma alındı
Kadir Mısıroğlu yoğun bakıma alındı
Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı
Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı
Erdoğan davet etmişti, Türkiye'ye geliyor
Erdoğan davet etmişti, Türkiye'ye geliyor
İbrahim Kalın'dan ABD'ye uyarı: Geri teper
İbrahim Kalın'dan ABD'ye uyarı: Geri teper
İstanbul'un yeni başkanı kim olacak?
İstanbul'un yeni başkanı kim olacak?
Kardeşine mülk yüzünden kurşun yağdırdı
Kardeşine mülk yüzünden kurşun yağdırdı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul Sultanbeyli’de cinayet anları kamerada
İstanbul Sultanbeyli’de cinayet anları kamerada
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 133. bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 133. bölüm fragmanı
Kadın 58. bölüm 2. fragmanı
Kadın 58. bölüm 2. fragmanı
Halka 13. bölüm 2. fragmanı
Halka 13. bölüm 2. fragmanı
Görme engelli adam raylara düştü bakın nasıl kurtarıldı
Görme engelli adam raylara düştü bakın nasıl kurtarıldı
24 Nisan tatil mi perşembe günü okul var mı 2019
24 Nisan tatil mi perşembe günü okul var mı 2019
Öfkelenen fil hortumuyla bakıcısını yerde yere vurup öldürdü
Öfkelenen fil hortumuyla bakıcısını yerde yere vurup öldürdü
İzmir biranda beyaza büründü! Kardan adam gibi doludan adam yaptılar
İzmir biranda beyaza büründü! Kardan adam gibi doludan adam yaptılar