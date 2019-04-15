Antalya'da 15'inci kez intihar teşebbüs eden kişi 3 saatte ikna edildi
ANTALYA’da gittiği aile sağlık merkezinde kendisine 'uyuşturucu' iğne yapılmamasına sinirlenen kişi 4 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Zaman zaman çatıdan ayaklarını sarkıtıp panjur ve çanak antenin üzerine basarak, "Beni kameraya çekin" diye seslenen şahsı onlarca meraklı vatandaş kamera ile görüntüleyip endişeli gözlerle izledi.
ANTALYA'da gittiği aile sağlığı merkezinde kendisine sakinleştirici iğne yapılmamasına sinirlenen İ.A. (27), 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı.
Zaman zaman kendisini çatıdan sarkıtarak, "Beni kameraya çekin" diye seslenen İ.A., 2,5 saat sonunda ikna edildi.