Antalya'da 15'inci kez intihar teşebbüs eden kişi 3 saatte ikna edildi

ANTALYA'da gittiği aile sağlığı merkezinde kendisine sakinleştirici iğne yapılmamasına sinirlenen İ.A. (27), 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı.

Zaman zaman kendisini çatıdan sarkıtarak, "Beni kameraya çekin" diye seslenen İ.A., 2,5 saat sonunda ikna edildi.