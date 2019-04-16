DÜNYA

İlginç görüntü! Tramvayın arkasında metrelerce böyle gitti

Almanya'nın Köln kentinde tramvayı kaçıran 20 yaşındaki bir gencin, son anda yakaladığı tramvayın cam sileceğine tutunarak ettiği yolculuk ilginç bir görüntü oluşturdu.

Köln Emniyeti tarafından bugün basına servis edilen görüntülerde, kentteki 7 numaralı tramvay hattında 12 Nisan'da yaşanan ilginç yolculuk dikkati çekti. Söz konusu görüntülerde, bir gencin tramvayın sileceklerine tutunarak yolculuk yaptığı yer alıyor.

Polis devriye aracındaki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen yolculuk, Molke Caddesi durağında polisin müdahalesi ile sona eriyor.

Polise ifade veren genç, spor salonuna geç kalmamak için bir sonraki tramvayı beklemek yerine, hareket eden tramvayın arka camındaki sileceğe tutunarak yolculuk ettiğini anlattı.

20 yaşındaki gencin demiryolu trafiğini ve kendi yaşamını tehlikeye atmaktan dolayı ne ceza alacağına mahkemenin karar vereceği bildirildi.

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