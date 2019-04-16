MEDYA

Vuslat 15. bölüm fragmanı

Vuslat dizisi 15. yeni bölümüyle 22 Nisan 2019 Pazartesi akşamı TRT 1'de olacak. Vuslat'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Vuslat 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Vuslat'ın yeni bölümünde neler olacak? Vuslat 22 Nisan 2019 Pazartesi akşamı TRT 1'de...

Aziz, babası ve annesinin devleştirdiği holdingin başında tek yönetici olarak bulunmakta ve kendi dünyasında Tanrıcılık oyunu oynamaktadır. Feride’ye âşık olduğu andan itibaren kendini ve hayatı sorgulamaya başlar. Ancak Aziz konumundaki biri için vazgeçmesi gereken çok fazla şey vardır.

Feride; babası, üvey annesi ve kardeşleri ile birlikte sakin bir hayat yaşamaktadır. Faik Süheyla ile birlikte açtığı terzi dükkanını çalıştırmakta ancak Hasibe’nin bitmez tükenmez istekleri ve çocukların masraflarına yetişememektedir. Feride babasına yardım etmek para için bir butikte çalışmaya başlar. Böylece baba kız evi geçindirmek için didinmektedir.

Feride bir gece Aziz’in işlediği ve bariz bir şekilde örtbas ettiği bir cinayetlere şahit olur. Polise şikâyet etmekte kararlıdır. Ancak Feride polise gideceği anda, kardeşi Fırat’ın da işin içinde olduğunu öğrenir. Aziz, tek başına savaşan bu kızı bir böcek gibi ezmeye yetecek kadar güçlüdür. Feride ise ne yapacağını bilmez bir halde.

Bu karışık süreçte Aziz, Feride’ye âşık olacak; Feride de Aziz’e ilgi duymasına rağmen gururu Aziz’e yaklaşmasına engel olacaktır. İki aşığın önce kendilerini aşmak gibi bir engeli vardır. Aşklarını kabullendikten sonra da bu aşkın imkansızlığı ile yüz yüze kalacaklardır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray'dan 'VAR kayıtları açıklansın' talebi
Galatasaray'dan 'VAR kayıtları açıklansın' talebi
Kardeşine mülk yüzünden kurşun yağdırdı
Kardeşine mülk yüzünden kurşun yağdırdı
İbrahim Kalın'dan ABD'ye uyarı: Geri teper
İbrahim Kalın'dan ABD'ye uyarı: Geri teper
İstanbul'un yeni başkanı kim olacak?
İstanbul'un yeni başkanı kim olacak?
"Türkiye ile YPG'nin olmayacağı bir güvenli bölge konusunda çalışıyoruz"
"Türkiye ile YPG'nin olmayacağı bir güvenli bölge konusunda çalışıyoruz"
F.Bahçe'den G.Saray'a çok kızdıracak gönderme
F.Bahçe'den G.Saray'a çok kızdıracak gönderme
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kardeş Çocukları 12. bölüm fragmanı
Kardeş Çocukları 12. bölüm fragmanı
Tek Yürek 10. bölüm 2. fragmanı
Tek Yürek 10. bölüm 2. fragmanı
Söz 79. bölüm ilk sahne
Söz 79. bölüm ilk sahne
Kuzgun 10. bölüm 2. fragmanı
Kuzgun 10. bölüm 2. fragmanı
Diriliş Ertuğrul 144. bölüm 2. fragmanı
Diriliş Ertuğrul 144. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 38. bölüm fragmanı
Erkenci Kuş 38. bölüm fragmanı
Van'da yol üstünde yürüyen 60 kaçak yakalandı
Van'da yol üstünde yürüyen 60 kaçak yakalandı
Arka Sokaklar 514. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 514. bölüm fragmanı