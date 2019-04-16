MEDYA

Kardeş Çocukları 12. bölüm fragmanı

Kardeş Çocukları dizisi 12. yeni bölümüyle 21 Nisan 2019 Pazar akşamı Star'da olacak. Kardeş Çocukları'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kardeş Çocukları 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeş Çocukları'nın yeni bölümünde neler olacak? Kardeş Çocukları 21 Nisan 2019 Pazar akşamı Star'da...

Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran ve Umay. Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, 'Sosyetik güzel’' Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul’dadır. Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerin yolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray'dan 'VAR kayıtları açıklansın' talebi
Galatasaray'dan 'VAR kayıtları açıklansın' talebi
Kardeşine mülk yüzünden kurşun yağdırdı
Kardeşine mülk yüzünden kurşun yağdırdı
İbrahim Kalın'dan ABD'ye uyarı: Geri teper
İbrahim Kalın'dan ABD'ye uyarı: Geri teper
İstanbul'un yeni başkanı kim olacak?
İstanbul'un yeni başkanı kim olacak?
"Türkiye ile YPG'nin olmayacağı bir güvenli bölge konusunda çalışıyoruz"
"Türkiye ile YPG'nin olmayacağı bir güvenli bölge konusunda çalışıyoruz"
F.Bahçe'den G.Saray'a çok kızdıracak gönderme
F.Bahçe'den G.Saray'a çok kızdıracak gönderme
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tek Yürek 10. bölüm 2. fragmanı
Tek Yürek 10. bölüm 2. fragmanı
Kuzgun 10. bölüm 2. fragmanı
Kuzgun 10. bölüm 2. fragmanı
Söz 79. bölüm ilk sahne
Söz 79. bölüm ilk sahne
Diriliş Ertuğrul 144. bölüm 2. fragmanı
Diriliş Ertuğrul 144. bölüm 2. fragmanı
Van'da yol üstünde yürüyen 60 kaçak yakalandı
Van'da yol üstünde yürüyen 60 kaçak yakalandı
Erkenci Kuş 38. bölüm fragmanı
Erkenci Kuş 38. bölüm fragmanı
Notre Dame Katedrali kulesinin çökme anı
Notre Dame Katedrali kulesinin çökme anı
Arka Sokaklar 514. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 514. bölüm fragmanı